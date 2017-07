CONVIVIO in progress: chef in piazza al lavoro

Fervono i Preparativi sul Pianello, procedono i lavori del primo "incontro" culinario e musicale della Repubblica

. Tra una settimana, mercoledì 12 sera, alcuni chef sammarinesi tra i più apprezzati cucineranno dal vivo in uno storico show cooking per tutti. Il menù con 5 portate per i commensali in piazza della Libertà sarà accompagnato dai brani swing della Big Bengi Band per l'occasione denominati “Swingredients”, gli ingredienti melodici del live in cucina.



in intervista gli chef del Convivio in una ricetta collettiva di piazza