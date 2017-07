La Reggenza a Venezia per la 57ma Biennale

Inaugurata una nuova mostra temporanea tutta sammarinese, insieme alle opere già in esposizione. Un mese di tempo per visitarla.

E’ il Padiglione Italia una delle aree scelte per la visita dei Capi di Stato, Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio. Tra le mura del vecchio Arsenale, un singolare viaggio artistico nel rapporto tra religione, vita e morte. Un percorso creato da Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey che rivisita le tradizioni del sud Italia per descrivere il legame tra l’uomo e il soprannaturale. Sotto a una galleria plastificata, rappresentazioni di corpi composti da materiale vegetale e animale. Ma anche video e un’installazione con una grande superficie riflettente a simboleggiare l’aldilà.

San Marino vive per le vie della Biennale. In più punti del capoluogo veneto è possibile ammirare le opere di artisti del Titano. Al centro di tutto c’è il Friendship Project, progetto realizzato insieme ad artisti cinesi. Tra i diversi punti espositivi, l’Ateneo Veneto: una sede prestigiosa, a due passi dal Teatro La Fenice. Al centro culturale Don Orione Artigianelli è stata inaugurata una mostra temporanea con 4 sammarinesi: Gabriele Gambuti, Alessandra Filippini, Thea Tini e Gisella Battistini.



mt



Nel servizio Augusto Michelotti (Segretario di Stato Territorio e Turismo), Paolo Rondelli (Commissario Biennale San Marino)