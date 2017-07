La seconda vita di Pompei: grazie ai nuovi scavi si sta riscrivendo la storia

Massimo Osanna (direttore parco archeologico): "La città era una vera società multietnica"

La stampa estera di Roma in visita a Pompei, dove sono stati aperti nuovi scavi grazie agli investimenti di governo e comunità europea.



Rinasce il parco archeologico, e non solo per aver finalmente raggiunto e ampiamente superato i 3 milioni di visitatori l'anno, 3 milioni e 200mila nel 2016, 7% in più degli anni passati, cifra che sembrava irraggiungibile qualche anno fa, ma perché grazie ai nuovi investimenti voluti dal governo, dopo decenni di totale penuria che aveva causato crolli e reso Pompei non più sicura, dal 2012 sono arrivati 105 milioni di euro dalla comunità europea, che hanno consentito anzitutto la messa in sicurezza, e soprattutto, fatto ripartire la ricerca.

Nello scavo extraurbano la scoperta più evidente, oltre al passaggio etrusco che finora si ignorava, c'è un'amara realtà: la Pompei moderna ha sepolto quella del passato.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Massimo Osanna direttore generale parco archeologico di Pompei