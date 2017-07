MASKSFEST 2017 al TITANO con dediche a SAN MARINO dal mondo

Continua il Festival Internazionale di Nuova Musica nato a San Marino 8 anni fa

il MASKFEST 2017 itinerante si svolge in Italia tra Bologna, Urbino e Roma con tappe a luglio anche in Repubblica. Concerti e corsi di musica moderna e contemporanea oltre al canto lirico si alternano dal 26 giugno in varie sedi. Al Teatro Titano in Piazza Sant'Agata l'evento più prestigioso in collaborazione con la Segreteria alla Cultura. Voce, orchestra, fiati e percussioni hanno messo a confronto la scuola compositiva americana con quella sammarinese. Eseguiti in anteprima tra gli altri il brano MONTE TITANO del Giovanni Santos Wind Ensemble, DREAMLAND di Massimiliano Messieri e INTERMEZZO N°2 di Marco Capicchioni. Prossimo appuntamento concertistico della rassegna l'8 luglio alla Chiesa di Sant'Ignazio di Roma.