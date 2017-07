Soggiorni Culturali, tre settimane per ritrovare le proprie radici

Al via la 37esima edizione dei Soggiorni Culturali Estivi per giovani sammarinesi residenti all’estero, che si concluderà il 25 luglio. 26 i partecipanti, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, provenienti soprattutto da Stati Uniti, Argentina, Francia e Italia. Per alcuni si tratta della prima esperienza, per altri invece è un ritorno nel luogo che ha dato le origini ai propri familiari. Nelle tre settimane di permanenza in Repubblica avranno modo di avvicinarsi alla lingua italiana, alla storia, alle istituzioni, alla cultura e alle tradizioni della terra d’origine dei loro antenati. Incontreranno i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, sindacali e sportive; saranno guidati da funzionari dello Stato alla scoperta del patrimonio museale e artistico del territorio.