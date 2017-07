LADY MACBETH al cine solo per il weekend

Fine settimana con un' anteprima cinema anche per il circondario arriva al Concordia il film drammatico inglese d'ispirazione scespiriana a tinte noir quasi un trhiller

Film inglese di William Oldroyd - già visto ai festival di Toronto e Torino - molto anglosassone per attori e scrittura ambientato nella campagna bretone è sottilmente ispirato al teatro russo del “Distretto di Mcensk” tratto da Nicolaj Leskov; e ha sempre una sola protagonista, Katherine Lester, (la conturbante attrice teatrale britannica Florence Pugh). Una donna testarda e determinata (un tempo si diceva diabolica...) capace di sovvertire usi, costumi, consuetudini sociali e famigliari classici dell'epoca a colpi di vita violenta e spericolata contro i suoi aguzzini (marito e suocero). Storia di una femmina senza redenzione che uccide tutto quel che ha intorno senza sensi di colpa e del peccato ama solo se stessa, come il famoso DORIAN GRAY, per salvarsi la carne svende l'anima.

fz