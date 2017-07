Campagna addestrativa Nave Vespucci: la nave scuola riparte verso Quebec City

Quebec City è la 6a tappa della Campagna d’Istruzione 2017 della Nave Scuola della Marina Militare. RTV media partner del progetto



Il Veliero Vespucci è anche una comunità che cresce dove i militari più giovani uniscono l'esperienza tradizionale al progresso. La nave scuola riparte da Montreal, ripercorre il fiume San Lorenzo per arrivare a Quebec City dove sosterà fino all'8 luglio.

Continua la campagna d'istruzione nell'ambito della quale in Canada si sono imbarcati 100 allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale di Livorno. Sono loro che, il 22 giugno, hanno accolto con il saluto alla voce il presidente Sergio Mattarella in vista ufficiale. Il Capo dello Stato, a conferma del legame tra Italia e Canada, ha ricevuto anche la chiavi della città dal sindaco Denis Coder.

Prima di lasciare la nave ha presenziato alla cerimonia dell'ammaina bandiera sul cassero.

"Nel Vespucci c'è un amor di partita che cresce in adesione ai valori della Repubblica ed è anche un simbolo che rappresenta l'Italia, la nostra civiltà" ha sottolineato il presidente Mattarella.

Partita dall’Arsenale Militare di La Spezia il 19 aprile la “nave più bella del Mondo” ha, fino ad oggi, addestrato i 79 allievi del 24° corso Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale.

Dopo Quebec City l’Unità dirigerà verso gli Stati Uniti (Boston, New York) continuando a rappresentare il Paese ed il suo “made in Italy”. Nel video l'intervista all'ammiraglio di squadra Valter Girardelli a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare



Valentina Antonioli