Perfezionamento in Cina: la Reggenza riceve studenti e dirigenti del Confucio

A Palazzo Pubblico in udienza i ragazzi delle superiori e dell'università che parteciperanno al Campus estivo in Cina

Sono 12 liceali e 2 universitari che dal 9 al 22 luglio saranno ospiti dell'Università di Pechino per una vacanza - studio di perfezionamento organizzata dall'Istituto Confucio. I giovani accompagnati in udienza dai responsabili delle organizzazioni d'amicizia e scambio tra San Marino e Cina hanno attivato corsi e seminari di cinese a San Marino. I giovani alloggeranno al campus della Beijing City University accompagnati da un tutor. Esperienza e conoscenza tra popoli vicini nello scambio educativo e culturale sono alla base della lunga collaborazione tra istituzioni. “autentica ricchezza” e “rispetto tra popoli” fa si che la più piccola e la più grande tra le repubbliche del mondo si ammirino vicendevolmente - hanno detto i Capi di Stato. Un vera e propria sfida generazionale e un'opportunità speciale per i nostri studenti che porteranno a casa “un bagaglio umano e culturale” utile a tutti.

fz