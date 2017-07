UNESCO 2017 nove anni di PATRIMONIO dell'UMANITÀ

Ricorre oggi il IX anniversario dell'iscrizione di Centro Storico e Monte Titano nei Beni Universali del genere umano

Dal 2008 San Marino è nella Lista dei beni UNESCO per l'alto valore storico universale di pace e democrazia che la Repubblica rappresenta. I REGGENTI hanno per l'occasione inaugurato la mostra di Palazzo Valloni sulle “Pergamene del Fondo Belluzzi” come testimonianza della solenne ricorrenza. In mattinata taglio ufficiale del nastro ad aprire il percorso storico culturale sui preziosi cartigli in pergamena. I rari documenti vanno dal 1338 al 1476 ritrovati recentemente sono stati studiati e catalogati da Michele Conti. Celebrazioni e festeggiamenti continuano fino a domani sera con eventi e concerti. Questa sera alle 21 davanti alla Basilica del Santo suggestive letture narrate con sottofondo musicale dal vivo tratte dal bel libro di Giuseppe Rossi LA PIEVE COSTRUITA SULL'ABISSO.

fz

Intervista con PAOLO RONDELLI, Direttore Istituti Culturali