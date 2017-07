l'AUTISMO curato con l'AMORE per essere "Diversamente lib(e)ri"

In Libroteca Treesessanta la scrittrice DANIELA VANILLO con il suo libro LA PESCATRICE DI VOCI

Authority e commissioni CSD e ONU Pari Opportunità per le Politiche Giovanili insieme alle segreterie Cultura, Turismo e Sanità, promuovono la Rassegna di Caffè letterari DIVERSAMENTE LIB(e)RI di cui SAN MARINO RTV è media partner. Nel primo appuntamento alla Libroteca Tresessanta di Città DANIELA VANILLO ha raccontato AUTISMO E SILENZIO nel suo libro LA PESCATRICE DI VOCI. Gli incontri con l'autore nascono per sensibilizzare i cittadini sulle discriminazioni sociali sulle parità dei diritti. Al centro, oltre alla questione femminile, anche la malattia e la convivenza civile tra diverse culture per il dialogo interculturale. Il volume autobiografico della VANILLO parla dell'autismo e delle possibilità di comunicare con la figlia MARIA. Tante cure e diagnosi e una sola medicina: l'AMORE che la scrittrice mette a disposizione di tutti con la sua esperienza di vita trasposta nella scrittura. I temi del testo e della discussione sono stati l'empatia sociale e il sistema scolastico nella relazione educativa e famigliare. L'incontro pubblico per ribadire che LA CHIUSURA TOTALE dentro la persona non c'è mai perché “vince sempre l'AMORE”, in questo caso, di una mamma.

fz

Intervista con DANIELA VANILLO scrittrice