Letture sammarinesi di fine secolo e inizio millennio in una serata per l'UNESCO

Serata letteraria in musica, ieri, in occasione del IX anniversario dell'iscrizione alla Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità

Serata letteraria in musica, ieri, in occasione del IX anniversario UNESCO. Nello scenario suggestivo della Piazzetta Domus Plebis davanti alla Basilica del Santo il recital di Patrizia Bollini accompagnata alla chitarra da Emilio Parodi. Il Reading, tratto dal bel libro d'ambientazione sammarinese di Giuseppe Rossi LA PIEVE COSTRUITA SULL'ABISSO, narra vicende e personaggi ispirati alla storia del paese. L'evento curato dagli Istituti Culturali rientra nella serie di manifestazioni per l'iscrizione dei centri storici di Borgo e Città insieme al Monte Titano alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità avvenuta nel 2008. Le manifestazioni culturali e commemorative continuano con visite ai musei e passeggiate ispirate agli ORDINI MENDICANTI a San Marino. Stasera alle 21 in Piazza della Libertà concerto di chiusura della BANDA MILITARE DELLA REPUBBLICA insieme alla cantante Monica Hill.

fz