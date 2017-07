Notte Rosa, tutti gli appuntamenti di sabato

Primo emozionante appuntamento della giornata sulla spiaggia di Riminiterme, alle 05.00, con il concerto all’alba di Flavio Boltro e Danilo Rea e il loro progetto musicale “Opera”, in cui il repertorio classico si fonde con quello jazz. Ci si sposta la sera a Piazzale Boscovich di Rimini, dalle 22, per il dj set tutto “Bristol Sound” di Daddy G, tra i fondatori dei Massive Attack. Per gli altri appuntamenti, da nord a sud, in Viale Messico a Lido delle Nazioni si replica anche sabato 8 luglio con i deejay di Radio 105, seguiti dalle coinvolgenti note di Rock ‘n Roll di Matthew Lee. A Marina di Ravenna, in Piazza Dora Markus, sempre sabato, concerto di Paola Turci con le canzoni del suo tour estivo “Il Secondo Cuore”, interpretate assieme ai successi che hanno reso celebre la cantautrice romana. Ad intrattenere il pubblico di Piazza Garibaldi a Cervia, sabato 8 luglio, ci saranno l’affascinante Andrea Delogu, recente commentatrice dell’Eurovision Song Contest 2017, assieme alla dj Ema Stokholma e la Social Band in diretta Rai Radio2, precedute, alle 21.30, dal concerto dei Miami & The Groover, una tra le rock band indipendenti più seguite d’Italia. Ai giardini Don Guanella di Gatteo Mare gli indimenticabili successi dei Ricchi e Poveri, che interpreteranno anche il loro nuovo singolo “Marikita”, mentre in piazzale Capitaneria di Porto, sul portocanale di Bellaria Igea Marina, concerto dei The Kolors (ore 22.30), tornati recentemente in radio con il singolo “What Happened Last Night”, che vede la partecipazione di Gucci Mane, superstar del rap made in USA, e Daddy’s Groove, duo di producer di fama internazionale. A Riccione si replica, in Piazzale Roma, con “La Notte Rosa con Radio Deejay”, mentre nella vicina Misano Adriatico, sul lungomare, ecco la magia del Carnevale d’Estate con i suoi carri allegorici. In Piazza Mercato a Cattolica, i “classici” del secondo millennio, dai Beatles ai Police, dai Pink Floyd a Eagles e Dire Straits, saranno reinterpretati in un concerto multimediale dalla Grammar School, storica band internazionale anglo-italo- americana. A Pesaro, in Piazzale della Libertà, la Rossini Pop Orchestra, versione “crossover” (ovvero che prende spunti da generi musicali diversi tra loro) dell’Orchestra Sinfonica Rossini renderà invece omaggio a Mina. “Mina – Stasera sono qui” è il titolo del tributo ad una delle più amate interpreti femminili della scena musicale italiana di tutti i tempi.