Rassegna e corsi dalla CAMERATA del TITANO grande musica per l'intera estate

Al via la Rassegna musicale estiva 2017 al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore il primo concerto-master del pianista Stefano Malaferri

“Una lunga estate sammarinese” al via la Rassegna musicale estiva 2017. Al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore il primo concerto del maestro Stefano Malaferri per una master class in pianoforte della San Marino International Summer Courses promossa dalla CAMERATA del TITANO. Docenti e musicisti di fama mondiale saranno in Repubblica peri corsi agli specializzandi già laureati o professionisti di prestigiose orchestre provenienti da tutti i paesi del mondo e iscritti ai seminari sammarinesi. Non mancano i giovanissimi talenti venuti a seguire i migliori professori di strumento. Il pianista Malaferri noto per la sensibilità interpretativa si è esibito nel MASTER su Mozart e Beethoven insieme ad alcuni talentuosi musicisti provenienti da Australia, Cina e Italia. Durante l'estate le varie master class e i relativi saggi si trasferiranno anche in Riviera, tra Riccione e Rimini, in occasione dei 25 anni di attività della CAMERATA DEL TITANO diretta dal Maestro Augusto Ciavatta.

