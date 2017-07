Saranno i Nomadi ad inaugurare il Rose & Crown Summer Festival

“Come sempre, sempre Nomadi”. Sarà la famosissima band guidata da Beppe Carletti ad inaugurare, il 14 luglio, il Rose & Crown Summer Festival. Inizialmente doveva essere Christopher Cross a salire sul palco, ma il suo concerto è stato annullato per ragioni personali.

"Dopo varie ricerche e alcune valutazioni, abbiamo deciso di puntare sui Nomadi - spiega Richard di Angelo, titolare del Rose&Crown - siamo così passati da una star internazionale come Christopher Cross alla storia e alla tradizione musicale italiana, con una band che non ha bisogno di presentazioni". Il Summer Festival è giunto alla sua quarta edizione e animerà dieci serate nel cuore dell'estate di Rimini.