Fiat 500: a San Marino il raduno degli appassionati del mitico "Cinquino"

Giornata speciale, oggi, per gli appassionati di 500. Possessori del mitico “Cinquino”, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento in Repubblica per la 19esima edizione del Raduno, organizzato dal Centro Sociale Sant'Andrea e dal Club Fiat 500 di San Marino, con il patrocinio della Segretaria di Stato al Turismo. Dopo un giro turistico l'esposizione di questi piccoli gioielli al parcheggio 7 di Città.