San Marino: serata di musica per intenditori, ieri, con la Banda Militare e un concerto per chitarre

Si è chiusa con il concerto della Banda Militare, sul Pianello, la due giorni di appuntamenti culturali per festeggiare l'anniversario dell'iscrizione di San Marino nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Una magnifica cartolina della Repubblica, quella di ieri sera, al Pianello. Scenario ideale, per concludere le manifestazioni per il nono anniversario dell'iscrizione del Centro Storico di San Marino, ed il Monte Titano, nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Ad impreziosire l'esibizione della Banda Militare – diretta dal Maestro Stefano Gatta –, la voce inconfondibile di Monica Hill. Serata di musica per palati fini, quella di ieri, a San Marino. Al Teatro Titano la conclusione della rassegna “Incontri con la chitarra”, organizzata dall'Istituto Musicale: una settimana incentrata sul laboratorio di musica d'insieme, per le sei corde, con lezioni ed incontri con docenti e concertisti di fama ed esperienza. Il concerto finale del corso ha visto impegnata l'orchestra di chitarre diretta da Lucia Pizzutel, con la partecipazione dell'ensemble “Le chitarre di CesAre”: gruppo strumentale del Conservatorio di Cesena e dell'Accademia DiMa di Arezzo