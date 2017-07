Al DESIGN industriale inizia la settimana dei laboratori e seminari con tanti progetti e una mostra finale in eventi aperti a tutti

Inaugurato il SAN MARIO DESIGN WORKSHOP 2017. Riuniti all'Ex Santa Chiara 200 ospiti tra studenti, docenti e professionisti fino al 15 luglio con la mostra dei lavori conclusivi

Il Corso di laurea in Disegno industriale inizia oggi le presentazioni e gli incontri e la formazione dei gruppi. All'insegna del FARE COME PENSARE dalle riflessioni di RICHARD SENNET sull'uomo artigiano di se stesso ben oltre la specializzazione e le manualità. 160 studenti affronteranno il tema dei MODERNI ARTIGIANI tra tecniche, pensiero e conoscenze scientifiche. Sottende ai seminari della settimana l'idea che il lavoro di qualità contribuisce a “fare” dei cittadini attenti alle comunità e ai luoghi che abitano. Gli obiettivi didattici sono rivolti a sviluppare un'esperienza progettuale dei corsisti con designer famosi di vario orientamento in contatto con le imprese. Collabora all'evento anche l'Università di Bologna e Convention&Visitors Bureau di San Marino oltre alla ONG, Fondazione Giovanni Paolo II.

