Popsophia: si parte il 12 luglio, "In fuga dalla libertà" il tema di quest'anno

Un ossimoro per rimarcare la forza comunicativa di Popsophia che coniuga tradizione filosofica e cultura pop.



La settima edizione è dal 12 al 16 luglio alla Rocca Costanza di Pesaro. Tema ispirato al titolo di uno dei libri più famosi del sociologo Erich Fromm, Fuga dalla libertà.

Popsophia lancia una provocazione disincantata per riflettere sulla natura dell’animo umano. Si apre mercoledì alle 21.00 con una lectio di Massimo Recalcati. “Perché gli uomini combattono per la loro servitù come se si trattasse della loro libertà?” ha scritto lo psicanalista ne “Ilcomplesso di Telemaco”.

E poi spettacoli filosofico-musicali, conferenze interattive, performance teatrali

Giovedì il direttore di QN Andrea Cangini inaugurerà con “L’illusione del libero arbitrio” la serie di Lectio Pop che apriranno tutte le serate. A seguire la direttrice artistica Lucrezia Ercoli e la musicologa Maria Chiara Mazzi interverranno su libertà e ordine, avanguardia e tradizione ne “Gli anni che sconvolsero il mondo – da Marinetti a Lenin, da Majakovskij a Malaparte”,

Nel fine settimana tre nuovi spettacoli del gruppo musicale “Factory”.

Il tema “Mi alzo sui pedali” di venerdì aprirà gli occhi sulla rivalità epica di Coppi e Bartali, i ladri di biciclette di De Sica, le pedalate musicali di Paolo Conte con l'opinionista sportivo Leo Turrini e del filosofo Umberto Curi. Il professore e filosofo Adriano Fabris e il giornalista Piero Sansonetti saranno presenti nella serata di sabato con “I want to break free” fughe dalla prigione da Erich Fromm ai Queen.

Per concludere, domenica 16 giugno, il terzo spettacolo musicale sarà guidato dalle parole della giornalista Angela Azzaro e dello scrittore Simone Regazzoni. “Ti amo perdutamente”, una

fuga in amore da Platone a Patty Smith, una lunga confessione tra Jacques Lacan e Bruce Springsteen sulla libertà e il coraggio di esporsi al più pericoloso e intenso dei sentimenti umani. A chiudere le serate nel cortile della Rocca Costanza i Late Night Show.



VA