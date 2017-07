Settimo TEBALDI quest'anno al KURSAAL

Il VII “TEBALDI INTERNATIONAL VOICE COMPETITTION” dopo le audizioni delle preselezioni entra nella fase realizzativa di settembre mantenendo un alto livello di qualità

Preselezioni ufficiali per il CONCORSO DI CANTO INTERNAZIONALE giunto alla VII edizione intitolato a Renata Tebaldi che si svolge ogni 2 anni. Sono 50 i concorrenti ammessi alla fase finale di settembre suddivisa in 2 sezioni: Antico&Barocco con 18 ammessi e Opera con 32 partecipanti alle finali. I candidati alle audizioni anche con audiovisivi e registrazioni provengono da tutto il mondo. Sono studenti di strumento e giovani talenti del canto con domande e curricola da 34 paesi d'Europa, Americhe e Oriente. 14 i cantanti e musicisti italiani selezionati dalla giuria qualificata presieduta da ANGELO NICASTRO su oltre 30 domande. Appuntamento, quindi, dal 6 al 9 settembre per le semifinali e la serata di gala al KURSAAL con l'assegnazione dei premi e il concerto dei vincitori davanti alle giurie internazionali presiedute da Laurent Brunner e Dominique Meyer.

fz

Intervista con NIKSA SIMETOVIC Presidente Fondazione Renata Tebaldi