Una bella festa: alla Colonia estiva di Pinarella la Reggenza accolta con affetto dai nostri giovanissimi tra i 6 e gli 11 anni

Visita serale dei Capi di Stato allo storico centro estivo cervese che ospita da giugno a settembre bambini e anziani di San Marino

I Reggenti alla Colonia estiva di Pinarella hanno incontrato i ragazzi del terzo turno di luglio intrattenendosi a cena con loro. Erano 60 i giovanissimi tra i 6 e gli 11 anni ad attendere i Capi di Stato tra loro anche due bimbi disabili del Servizio minori e 2 ospiti del “Colore del Grano”. All'arrivo e per la cena si sono aggregati una trentina di ragazzi e ragazze dei gruppi esterni di Bologna e Vignola che fanno attività presso la struttura sammarinese di Pinarella di Cervia. Curiosità, divertimento e tanto entusiasmo, da parte di operatori, educatori guidati dal responsabile del servizio RICCARDO VENTURINI e ospiti, dello storico villaggio vacanze estive cervese. I nostri cuochi e il personale interno hanno preparato per tutti un menù tradizionale dalle tagliatelle al dolce apprezzatissimi non solo dai bambini. Durante la serata anche canti, balletti e scenette, sul tema: ESLORANDO PINARELLA. Gesti e attività hanno accompagnato anche una mostra fotografica, disegni, cartelloni sulla storia locale, il mercatino delle erbe e il seicentesco Magazzino del Sale. I Capitani Reggenti torneranno il 21 agosto per il turno disabili con "il Colore del Grano" e il 5 settembre visiteranno i pensionati durante il soggiorno di mare a loro riservato. Prima di ripartire le loro Eccellenze hanno salutato tutti dicendo di aver ricevuto “un'accoglienza mai riscontrata prima in 3 mesi di mandato reggenziale”.

fz