Convivio: una serata in Piazza da tutto esaurito

Una serata da ripetere quella di Convivio, primo appuntamento culinario e musicale della Repubblica. Tutto esaurito in Piazza della Libertà, che ha incantato gli ospiti con uno splendido tramonto accompagnato dai brani swing della Big Bengi Band. L'evento, organizzato dall'Associazione Fun4all, ha visto 5 chef - Luigi Sartini, Graziano Canarezza, Giuseppe De Padova, Valentini Burduja e Nicoletta Poggiali - preparare davanti agli ospiti i piatti che poi sono stati serviti a tavola con uno show cooking frizzante e coinvolgente. Cibo e vino a chilometro zero per esaltare i prodotti del territorio, in una sinergia importante tra cinque ristoranti del centro storico: Righi, Cesare, La Terrazza, la Fratta e LaMinona. Roberto Moretti, direttore artistico e coordinatore di Convivio, porta a casa un successo, il primo firmato Taste&Listen - il nuovo marchio creato per riunire eventi di alta qualità legati all’enogastronomia e alla buona musica, prevalentemente dal vivo – a cui ne seguiranno altri durante l’estate e il prossimo autunno.