La quinta scuola per il Malawi: San Marino for Africa

“San Marino for the Children” ha presentato a PALAZZO GRAZIANI un progetto comune con la Fondazione GRAZIANA GRAZIANI, che porta il nome della benefattrice sammarinese morta nel 2010

Da 10 anni l'associazione sammarinese lavora su 4 progetti realizzati per i bambini in età scolare in Malawi tra Kankao e Balaka. Questo piccolo stato africano di recente formazione con il 46% della popolazione sotto i 16 anni è tra i più poveri del continente fortemente segnato dalle malattie. UNA CASA-SCUOLA PER 1500 STUDENTI è il quinto progetto realizzabile da San Marino previsto entro il 2019. La struttura scolastica aperta e attrezzata si chiamerà SAINT AUGUSTINE SCHOOL e sarà gestita in collaborazione e con l'esperienza dei Missionari monfortiani di padre Piergiorgio Gamba presenti in Malawi da 30 anni. La scuola è una concreta speranza per il futuro di ragazze e ragazzi che normalmente abbandonano gli studi in età preadolescenziale.

fz



Intervista con LUIGI LONFERNINI presidente Fondazione G. Graziani