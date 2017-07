Buon Compleanno Don Peppino con i Reggenti per i 50 anni, de' La Verna

I Capitani Reggenti alla Colonia di Chiusi della Verna insieme ai rappresentanti istituzionali e di governo hanno fatto visita ai ragazzi per il 50°(L) di fondazione della struttura nel giorno del compleanno del fondatore

Gioco, amicizia, natura e oggi! un pizzico di ufficialità (scambio della bandiera con il dono dei Capi di Stato per il Cinquantesimo direttamente ai giovani che ricambiano con i loro vessilli) tanta felicità per i nostri ragazzi e ragazze delle medie nella affettuosa visita dei Reggenti MIMMA ZAVOLI e VANESSA D'AMBROSIO alla colonia SAN MARINO fondata dal parroco serravallese Monsignor Giuseppe Innocentini nel 1967, che proprio oggi 14 luglio compie 88 anni, commosso tra i suoi bambini in festa. Già dal 1954 gruppi di giovani accompagnati dal sacerdote soggiornavano in tenda nei dintorni, avevano cominciato a fare l'esperienza di tutti i sammarinesi, sin dal secondo dopoguerra - ricorda “il don”- scuola di vita che ha segnato le ultime 3 generazioni di cittadini e residenti.

Dopo l'accoglienza con i saluti ufficiali, presente il Segretario agli Esteri Nicola Renzi, oltre ai rappresentanti della Congregazione, della Federazione Calcio insieme ai benefattori di Serravalle (ai quali è andata una targa ricordo), del Comune e delle Forze dell'Ordine italiane, il conferimento della cittadinanza onoraria di CHIUSI della VERNA al fondatore Giuseppe Innocentini, da tutti conosciuto e amato come Don Peppino, unitamente allo scoprimento di una targa commemorativa che intitola la Colonia sammarinese al sacerdote. La pioggia benaugurale prima del convivio ha rinfrescato ospiti e cuori in una giornata memorabile che culminerà il 30 luglio nella festa della intera comunità alla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo a Serravalle.

