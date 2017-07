Cinque giovani sammarinesi meritevoli in partenza per Shanghai

La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura e l'Associazione di Amicizia San Marino Cina hanno messo in palio 5 borse di studio per un ammontare di 500 euro

Stanno per partire i 5 ragazzi vincitori dell'International Youth Interactive Friendship Camp.

Direzione? Shanghai.

Sono state consegnate questa mattina le borse di studio per partecipare al 13° Campus interattivo internazionale di Shanghai per l’amicizia fra giovani 2017, che si terrà dal 18 al 27 luglio.

Il bando per il concorso era stato pubblicato lo scorso aprile e sono stati premiati gli studenti che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno.

A vincere sono stati: Valeria Capogna, Pietro Castellani, Arianna Ghinelli, Maya Tentoni e Beatrice Veronesi.

Sono loro i protagonisti della giornata, impauriti, ma curiosi, con le idee abbastanza chiare e desiderosi di conoscere il mondo.

Una volta arrivati a Shanghai i ragazzi avranno poi la possibilità di preparare una piccola esibizione in cui potranno far conoscere San Marino agli altri componenti del campus.

Sognano di imparare e tornare migliori, i ragazzi che fra qualche giorno prenderanno il volo per la Cina.

Rientreranno con un bagaglio di nuove emozioni, amicizie e conoscenze che si porteranno con loro per tutta la vita.



Silvia Sacchi