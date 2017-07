I MODENA fan tappa a SAN MARINO in concerto-tour

Stasera al Campo Bruno Reffi suonano i Modena City Ramblers per la prima volta alla Festa d'Estate di RETE si esibiscono dopo l'apertura del gruppo d'appoggio sammarinese Four Maniac Partners

"Volano controvento" i musicisti modenesi con il loro MANI COME RAMI, AI PIEDI RADICI vero e proprio progetto di vita della famosa band nota per lo stile folk ispirato alle tradizioni popolari europee e orientali con tanta cultura contadina e operaia dentro i testi originalissimi spesso in dialetto emiliano con richiami alla tradizione orale e alle ballate di strada. 13 tracce che sono un programma politico musicale con tanti rimandi al pop internazionale e alla canzone (filastrocca, poesia, cantilena) locale.

