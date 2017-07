Ventoso in concert: appuntamento raddoppiato da stasera

Un fine settimana all'insegna della buona musica, del divertimento e della solidarietà. Questa sera si apre il 'Ventoso in concert' al Parco del Sorbo del Ventoso.

Sarà un edizione molto speciale dedicata ai SOGNI. "Non tenere i sogni tra le mani" è lo slogan di quest'anno che riprende una frase che il Missionario sammarinese Padre Marcellino, recentemente scomparso, disse a centinaia di giovani sammarinesi per incoraggiarli a sognare e a lottare per un mondo migliore e una umanità migliore.

Un programma ricchissimo di attività, laboratori e spettacoli che toccano tematiche di sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Dallo spettacolo teatrale "Umano non Umano" dei ragazzi delle Scuole Superiori di San Marino ai laboratori creativi per bambini e adulti legati alla Natura.

Come ogni anno l'ingresso è a offerta libera, di cui tutto il ricavato sarà devoluto alla Missione di Padre Marcellino a Lubumbashi, Congo.