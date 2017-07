I Modena City Ramblers per la prima volta a San Marino con "Mani come Rami Tour"

Ieri sera nella magnifica cornice del Monte Titano, si è tenuto il concerto dei Modena City Ramblers, che per la prima volta, nella loro carriera ventennale, hanno suonato a San Marino i pezzi del "Mani come Rami Tour".

Il Concerto si è tenuto al Campo Bruno Reffi di San Marino Città alla Festa d'Estate di RETE ed è stato anticipato dalla performance del gruppo italo-sammarinese Four Maniac Partners.

Il concerto dei Modena City Ramblers ha deliziato i fan della band con l'inimitabile stile folk ispirato alle tradizioni popolari e alla cultura contadina e operaia.