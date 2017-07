18 luglio 1917: nasce Fernanda Pivano

Avrebbe compiuto 100 anni Fernanda Pivano, semplicemente Nanda per i suoi amici scrittori ed artisti. Tra loro anche Ernest Hemingway che, insieme ad altri "big" della letteratura americana, ebbe il merito di far conoscere nel contesto italiano, traducendo i loro capolavori.



Genovese doc, il suo destino di divulgatrice "letteraria" si compì negli anni del ginnasio, in cui si trovò come compagno di banco e come docente due massimi autori del Novecento italiano, rispettivamente Primo Levi e Cesare Pavese.



Durante il soggiorno americano, Fernanda entrò in contatto con una nuova generazione di autori, accomunata da una radicale allergia alle regole e votata alla ricerca di nuovi stili letterari e orientamenti sessuali. Con il nome di beat generation, i vari Kerouac, Burroughs e Allen Ginsberg si affermarono in Italia grazie alle traduzioni della Pivano.



Apprezzata anche come scrittrice e critica musicale, strinse amicizia con artisti famosi, tra cui Fabrizio De André, Patti Smith e Lou Reed. Scomparve a Milano nell'agosto del 2009, dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti, su tutti la Medaglia d'oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte, conferitale dal presidente Ciampi.