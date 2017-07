Associazione SAN MARINO-ITALIA: domani sera cena di solidarietà "aiutaci ad aiutare" pro terremotati

Nuova iniziativa dell'Associazione SAN MARINO-ITALIA impegnata nella raccolta fondi per la realizzazione di un progetto indirizzato ad un Comune colpito dal terremoto. La serata conviviale, che si svolgerà domani 18 luglio alle ore 19.30 presso il Ristorante Il Ghetto da Ottavio, St.Piano del Rio, 59.

"Il nostro personale ringraziamento - si legge in una nota - va principalmente a tutte quelle persone che partecipando fin dalla prima serata conviviale di ottobre 2016, hanno dato inizio ad una nobile ed ambiziosa idea di solidarietà che continuerà per tutto il 2017". Il progetto vede la collaborazione fra l’Associazione SAN MARINO-ITALIA, il COMITES S.M, l’Associazione DANTE ALIGHIERI e l’Associazione Nazionale CARABINIERI SEZ. S.M. e si allargherà ad altre.

Chi non potrà partecipare alla serata può ugualmente contribuire facendo versamenti sul c.c BAC (Banca Agricola commerciale R.S.M) SM38Q0303409800000060166316 BASMSMSXXX.