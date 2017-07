SAN MARINO FOR THE CHILDREN: giovedì la festa per i 10 anni della associazione

Da 10 anni per i bambini ai margini. "Sergio Casabianca e le Gocce" in concerto è lo spettacolo che l'associazione SAN MARINO FOR THE CHILDREN ha organizzato per i 10 anni della sua attività giovedì in piazza a Fiorentino.

Casabianca, cantante e attore, da anni è impegnato nel sociale con la sua realtà di volontariato "Una goccia per il mondo" ed ora è in giro con il suo tour "Sorridolibero"

Dal villaggio Angelo San Marino for the Children ne ha fatta di strada, un progetto dopo l'altro per l'Africa garantendo il primis il diritto allo studio.

Quattro di questi sono rivolti ai bambini in età scolare in Malawi tra Kankao e Balaka. Questo piccolo stato è tra i più poveri del continente fortemente segnato dalle malattie. Una casa scuola per 1500 studenti è il quinto impegno previsto entro il 2019 con la Fondazione GRAZIANA GRAZIANI. La struttura scolastica aperta e attrezzata si chiamerà SAINT AUGUSTINE SCHOOL e sarà gestita in collaborazione e con l'esperienza dei Missionari monfortiani di padre Piergiorgio Gamba presenti in Malawi da 30 anni. Nel video l'intervista a Marino Forcellini, Pres. San Marino for the Children, Sergio Casabianca, cantante.



VA