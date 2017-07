Cinema Fulgor: aggiudicata provvisoriamente la gestione

Ulteriore passo verso la riapertura, nell'autunno prossimo, del mitico cinema Fulgor immortalato da Federico Fellini.

L'offerta presentata dalla ditta Khairos di Rimini, la sola pervenuta entro i termini, è stata infatti ritenuta valida sia sotto il profilo della qualità e della sostenibilità del progetto gestionale, sia sotto il profilo della proposta di allestimento e delle condizioni economiche.



Nelle prossime settimane gli uffici comunali procederanno alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e, se l'esito sarà positivo, già da settembre il concessionario potrà iniziare i lavori che comprenderanno, oltre alla fornitura di arredi e attrezzature, anche la realizzazione delle contropareti fonoassorbenti per il miglioramento del suono.



Nel frattempo si sta concludendo il montaggio degli apparati scenografici che il tre volte premio Oscar Dante Ferretti ha progettato appositamente per sala storica e per l'atrio del Fulgor, ispirandosi alle atmosfere dei cinema degli anni Trenta.



A fine estate sarà pubblicato il bando di progettazione del Museo Fellini, che si svilupperà attraverso le sale rinascimentali di Castel Sismondo, un percorso di installazioni tra piazza Malatesta e piazzetta San Martino, e i tre piani superiori di Palazzo Valloni, sede, appunto, del Fulgor.