La Nuova Pieve raccontata da Broccoli e Giostremia protagonisti agli Orto Borghesi

Ultimo appuntamento ieri sera per la rassegna Storie e Musica alle Torri 2017. Agli Orti Borghesi, in apertura hanno risuonato le note dell'inno nazionale in onore dei Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio. Poi la parola all'architetto sammarinese Renzo Broccoli che ha illustrato la storia della Nuova Pieve di San Marino: il racconto delle vicende che hanno caratterizzato la costruzione della Basilica del Santo nella prima metà dell’Ottocento. A seguire la musica a cura dell'ensemble Giostremia composto da Sarah Jane Ghiotti, Serena Lucchi, Michela Zanotti, Emanuela Valmaggi e Simonetta Agarici.