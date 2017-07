Università d'Estate: nuove critiche di Paneuropa alla Segreteria Esteri

“Non andiamo in cerca di guerre inutili”. Così la Fondazione Paneuropea Sammarinese sulla mancata erogazione di finanziamenti pubblici all'”Università d'Estate”. E' stata necessaria – viene sottolineato - un'intervista al Presidente Cardini per far emergere le contestazioni. “Benché sia umanamente impossibile – aggiunge Paneuropa – dobbiamo accettare il fatto che il contenuto di un atto del Tribunale, consegnatoci il 17 luglio, fosse già noto alla Segreteria di Stato alla Giustizia dal febbraio scorso, ed ovviamente ignoto a noi”. Da qui l'impossibilità a produrre i documenti richiesti prima dell'inizio, ormai imminente, dell'evento. Annunciate allora iniziative a tutela dell'onorabilità e dell'immagine della Fondazione. E non manca una stoccata alla Segreteria agli Esteri che – afferma Paneuropa – “è riuscita nell'impresa di non rispondere a nessuna delle due domande che il Professor Cardini ad essa ha rivolto”.