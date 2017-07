La BELLEZZA antiquaria ha sede a PENNABILLI

Il Mercato d'Antiquariato Città di Pennabilli ancora una volta rappresenta il territorio e gli artisti nel nome di Tonino Guerra, che da quasi 50 anni, promuovono capolavori d'arte nel mondo

La “CAPITALE DELLA BELLEZZA” (appellativo coniato da Tonino Guerra per la mostra antiquaria) è ancora la storica PENNABILLI nei 3 piani di Palazzo Olivieri gallerie e stanze della antica nobiltà ricolme di gioielli e opere d'inestimabile valore di ogni epoca e scuola. Pittura, scultura, oggetti e preziosi, mobili e soprammobili, libri e stampe rigorosamente certificati dal XVIII secolo alla Belle Epoque. Capacità organizzative, scelte qualitative e offerte attente ai visitatori e operatori antiquari, in uno spettacolo unico, che si ripete ormai da mezzo secolo, di pregio e tradizione rinnovati anche quest'anno in un prestigioso museo temporaneo di luglio per tutti.

Nel video l'intervista a Luigi Mattei (Associazione Mostra Mercato Antiquariato), e a Andrea Guerra (Musicista e Testimonial Pennabilli Antiquariato)