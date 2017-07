Inizia la Movida in centro storico: Monetta&Wilson sul Pianello

La Movida dei Giovedì d'Estate in Centro storico apre stasera alle 21 sul Pianello con il concerto di VALENTINA MONETTA per l'occasione sul palco con JIMMIE WILSON come all'ultimo Eurovision Song Contest. La coppia di artisti molto apprezzata a livello internazionale si esibirà nel repertorio MOTOWN reinterpretando successi di Diana Ross, Jackson Five, Lionel Richie. La serata comincia al tramonto con aperitivi e cocktail insieme a tante proposte gastronomiche in tutte le contrade e piazzett3 in momenti speciali accompagnati da band e spettacoli itineranti.