Sammarinesi al MEETING n°38: giovani e volontariato dal TITANO

PREMEETING 2017 anche a San Marino il Movimento di Comunione e Liberazione ha presentato la XXXVIII edizione della kermesse che si terra dal 20 al 26 agosto in Fiera di Rimini

A Serravalle c'erano i responsabili del Movimento e i volontari sammarinesi che da decenni supportano il Meeting con lavoro e iniziative di ogni genere (sport, turismo, cultura). In tanti collaborano all'organizzazione, agli eventi e incontri locali e internazionali, che da sempre coinvolgono la comunità del Titano oltre alle istituzioni in visite e spazi espositivi.

Elisabetta Arseni della cooperativa culturale IL SENTIERO ha curato l'evento serravallese introducendo gli ospiti delle Mostre Meeting. ALESSANDRA VITEZ ha posto l'accento su lavoro, giovani e solidarietà, partendo dalla provocazione sull'EREDITA' DEL PASSATO al nostro presente. Tanti e intriganti i temi espositivi sul CAMBIAMENTO D'EPOCA (papa Francesco), ma il tema dell'occupazione giovanile e dell'incertezza del presente nel titolo OGNUNO AL SUO LAVORO è stato al centro anche dell'intervento di CARLA AGOSTINI dell'organizzazione settore mostre.

In video le interviste di Tonino Ceccoli (Responsabile CL San Marino) e di Alessandra Vitez (Responsabile Mostre Meeting)