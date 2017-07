I ventisei sammarinesi residenti all'estero ricevuti questa mattina in udienza dalla Reggenza

I giovani della 37esima edizione dei Soggiorni Culturali a Palazzo Pubblico hanno incontrato i Capitani Reggenti, che hanno ricordato tutte le famiglie emigrate e di quanto hanno dato alla storia di San Marino

Come ogni anno i ragazzi sammarinesi residenti all'estero ospiti in Repubblica per i Soggiorni Culturali Estivi hanno partecipato alla consueta udienza a Palazzo Pubblico in presenza della Reggenza.

Il segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi ha ripercorso le tappe di un'iniziativa ormai consolidata, che è la testimonianza di un forte legame con San Marino e le sue appendici nel mondo.

«Per noi è un onore essere cittadini sammarinesi e ci sentiamo privilegiati nel poter condividere una cultura così unica» ha detto la rappresentante dell'Argentina.

Nei discorsi dei ragazzi è emerso il forte desiderio di conoscere da vicino la storia delle loro origini, «perché - ha aggiunto una ragazza americana - abbiamo imparato sin da piccoli ad appassionarci alle tradizioni sammarinesi: dalla piadina fatta in casa e il dialetto ai regali della befana».

I Capitani Reggenti, dopo aver dato loro il benvenuto, hanno esortato i ragazzi ad essere promotori dei valori su cui si fonda l'identità e l'originalità storica della Repubblica.

«Non sarà un'esperienza che ci scorderemo facilmente – sono le parole dell'unica ragazza italiana - ma che porteremo nel cuore, perché non è un legame effimero quello che abbiamo con la nostra patria, ma è forte e va coltivato».



Silvia Sacchi