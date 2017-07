Cartoon Club torna a Rimini, in Castel Sismondo workshop e proiezioni

Per i suoi primi 33 anni Cartoon Club Rimini torna dove tutto iniziò: nel centro storico della città, a Castel Sismondo. Qui, nella Rocca Malatestiana, fino a sabato incontri con gli autori, letture animate, workshop e proiezioni.



Senza dimenticare la tradizionale ‘Cosplay convention’, il raduno di appassionati che si immedesimano nei loro personaggi fantasy preferiti. In spiaggia autori protagonisti di ‘Fumetti on the beach’, e poi le mostre. “Sulla stessa barca; il mondo del fumetto incontra i popoli in fuga” punta l’attenzione sulle drammatiche vicende legate alle migrazioni. Nel castello anche TOLKIEN TRA FUMETTI E CARTOON. L’autore del Signore degli anelli e il suo universo fantasy attraverso le immagini”, prima esposizione in Italia che racconta come la vita e le opere dell’autore del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, abbiano nel tempo contagiato anche il mondo dei fumetti e quello dei cartoon. Nasce infien dalla ricerca iconografica del riminese Davide Frisoni "I DRAGHI ITALIANI. Le illustrazioni fantastiche e filologiche di Fibra Art”, che parte proprio da Rimini, sede di una tra le più belle leggende quella del Drago di Belverde, del quale alcune ossa erano visibili in una piccola chiesa di campagna, edificio scomparso sotto i bombardamenti del ’44 e, con esso, anche i resti attribuiti al mostro.



Nel video l'intervista a Paolo Guiducci, direttore organizzativo