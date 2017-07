San Marino for the Children ha festeggiato i 10 anni a Fiorentino con un concerto in piazza

«Sergio Casabianca e le gocce» in concerto per il decennale dell'associazione, che da 10 anni si occupa di garantire il diritto allo studio per i bambini ai margini

Grande festa ieri sera a Fiorentino per il decennale dell'associazione San Marino for the Children.

Il Presidente dell'associazione Marino Forcellini, nel corso della serata, ha espresso tutta la sua gratitudine per coloro che hanno sostenuto e stanno sostenendo i progetti per i bambini ai margini.

«Un messaggio importante che viene trasmesso attraverso la gioia» ha detto il cantante Sergio Casabianca che si è esibito in concerto nel corso della festa.

L'incasso della serata è stato devoluto a sostegno dei progetti umanitari in Africa, il cui intento è di garantire in primis il diritto allo studio.



Silvia Sacchi