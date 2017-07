INDIANAPOLIS il film sulla guerra 'atomica' segreta e dimenticata

Primissima cinematografica estiva in multisala USS INDIANAPOLIS l'atteso film di guerra sul disastro navale dell'incrociatore americano che trasportò le bombe atomiche lanciate sul Giappone

Omaggio ai film storici d'epoca sul genere bellico, che furoreggiò per decenni nel cinema americano, facendo scuola di riflesso anche in Italia. USS INDIANAPOLIS è il nome del più veloce incrociatore statunitense nel Pacifico, di ritorno dal trasporto delle cariche d'uranio per le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, colpito e affondato nel Mar delle Filippine prima da un kamikaze subendo danni poi messo fuori uso da un sommergibile del Sol Levante, ancora in guerra attiva nel tardo luglio del 1945. Più di mille uomini d'equipaggio finirono tra gli squali bianchi per 5 giorni. Sopravvissero in pochi, miracolosamente, nonostante stenti e privazioni guidati dall'eroico capitano Charles McVay (Nicholas Cage) ritrovati casualmente da un ricognitore vivi soltanto in 317. Storia di spionaggio ed eroismo in battaglia la pellicola vuole rendere giustizia alle famiglie dei marinai e alla figura dell'eroico comandante addirittura sottoposto alla corte marziale poi scagionato dalle accuse del disastro. Insomma dopo Pearl Harbor c'è stata l'ecatombe atomica giapponese e tra le due l'imbroglio... dell'USS INDIANAPOLIS.

fz