OLNANO in CINEFORUM al parco anche TOTO' in mostra

Estate insieme al Parco Laiala di Serravalle dopo la 21^ edizione di Olnano Festival gran finale al CINEFORUM FILM FESTIVAL con “tante storie che colpiscono il cuore” e la mostra su Totò

Tutto intorno a CASA LAIALA in 2 arene (adulti e junior) per proiezioni e spettacoli anche per bambini introdotti da ospiti ad accompagnare il pubblico sui temi dei film in formula CINEFORUM (non passiva), appunto, anche con giochi e intrattenimento per i piccoli sui film a cartoni. Una formula originale alternativa alla spiaggia, solo a San Marino, un esperimento d'estate capace di attrarre giovani e famiglie.

La mostra su Totò il principe della risata a 50 anni dalla morte apre alla cultura nel ricordo del cinema comico italiano, che si può vedere tra una rassegna e l'altra (e gustare nel convivio serale a base di street food e cibarie romagnole tradizionali oltre agli snack da visioni cinematografiche all'aperto). Titoli accattivanti per le ultime due serate del festival. COLLATERAL BEAUTY con WILL SMITH sulla bellezza che sta tra la morte, il tempo e l'amore, introdotto da Don Simone Tintoni e LION sul problema dei figli adottivi commentato dalla Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie.

Nel video l'intervista con MATTEO TAMAGNINI Responsabile Centro sociale Sant'Andrea