RASSEGNA D'ESTATE in MUSICA (sperimentale) a BORGO

5 appuntamenti estivi musicali di prestigio con i concerti di NEWS MUSIC PROJECT della CAMERA del TITANO siamo giunti al terzo incontro di ieri al Concordia il prossimo domani alle 18.30

RASSEGNA D'ESTATE concertistica protagonisti docenti e vincitori di concorso interni in una formula originale che li vede suonare insieme in un PROGETTO per la MUSICA. Al Concordia la pomeridiana in prima assoluta di NO WORDS tratto da Timothée Quost (vincitore della rassegna 2016). Musicisti di respiro internazionale e giovani talenti si sono esibiti in performance elettroniche ed acustiche per chitarra e sax con effetti di particolare risonanza strumentale. Musica moderna e contemporanea in MISCELLANEA d'autore chiave sperimentale dell'intero progetto targato SAN MARINO e curato dalla CAMERATA del TITANO. L'evento progettuale segue l'esecuzione lirica accompagnata dal violoncello sulla SACRALITA' CONTEMPORANEA e i linguaggi melodici storici dagli Ittiti lungo il Medioevo al Novecento, già avvenuta con successo all'Ex Sala International. Chiuderà la trilogia a Borgo Maggiore sempre al Concordia il lavoro sulle danze popolari piemontesi in chiave ironica e provocatoria IL BEMOLLE NON E' MOLLE opera modernista ispirata ai vincitori della sezione “compositori”.

fz