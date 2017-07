Little Tony: la mostra organizzata da San Marino va in trasferta

Il Titano del Rock, la mostra dedicata a Little Tony, ora diventa itinerante: prossima tappa – dai primi di settembre – gli spazi della Faro Games di Salò sul Lago di Garda, ma nella lista delle prenotazioni compaiono già il Museo Civico di Foggia e il Belvedere della Reggia di Caserta. “Una teca contenente foto personali e giubbotti di Little Tony – fa sapere Roberto Valerio, l'imprenditore trevigiano grande amico del cantante e custode e del materiale in mostra – resterà comunque a San Marino, nell’Auditorium che Serravalle gli ha intitolato. Siamo molto fieri e grati di questa splendida accoglienza da parte della Repubblica, con iniziative che hanno restituito a questo grande artista l’attenzione che merita ”. La mostra era stata inaugurata il 16 giugno scorso a Palazzo Graziani, dall’Istituto della Memoria di San Marino con il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura e alla Sanità.