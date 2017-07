La Rassegna Musicale d'estate chiude nel segno dell'originalità

"Il bemolle non è molle" è il titolo del terzo appuntamento per la Rassegna Musicale d'estate. Un concerto, quello di ieri sera al Concordia di Borgo, dedicato alla lettura in chiave ironica e modernista di antiche danze popolari piemontesi. Autore Gianluca Verlingeri, su testi di Pier Luigi Berdondini, vincitore per la sezione compositori di News Music Project. Anche in questo caso a salire sul palco sono stati i docenti del corso, capaci di dar vita ad uno spettacolo di assoluta originalità.