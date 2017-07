25 luglio 1982: vincono i 'No' al primo referendum sulla cittadinanza alle donne

Era il primo referendum sulla cittadinanza alle donne. Dopo che l'anno precedente il Consiglio Grande e Generale aveva istituito questa forma di democrazia diretta. Quel 25 luglio di 35 anni fa le donne non votarono le donne. Infatti alla richiesta del quesito di abrogare la consuetudine che impediva per la donna di mantenere la cittadinanza sammarinese, sposando un cittadino di altro stato, vinsero i 'No' con il 57,3%. Causando un duro colpo all'Unione Donne Sammarinesi che per diversi anni aveva dato vita al rinnovamento sociale e culturale della società.