CHOCO NOTE: arrivano i turisti 'dolci' per il weekend

Continua il fine settimana al cioccolato in centro storico tra il Cantone panoramico e Via Eugippo

CHOCOMOMENTS in collaborazione con l'Ufficio del Turismo. Oggi lezioni e laboratori per tutti sull'arte della cioccolateria d'autore proposti sotto la guida di Sebastiano Caridi vincitore del TALENT SHOW “il più grande pasticcere” del mondo. Domenica alle 18 l'attrazione da record con la tavoletta da guinness lunga oltre 20 metri offerta in degustazione a cittadini e ospiti. Tanti i cooking show con le praline e la sacher dei maestri cioccolatieri. Chiusura spettacolare domenicale con danza e balli “dolcissimi” in gruppo e di coppia a suon di swing degli anni Venti e Trenta. Gli ARTISTI in CASA versione KIDS proporranno performance estemporanee di strada per bimbi, appunto, giocolieri ed equilibristi, mimi rigorosamente di cioccolata... fondente, al latte e fantasia.

fz