24 settembre 1958: una giovanissima Mina canta a Rivarolo del re oscurando i big della manifestazione

Era il 24 settembre del 1958 quando Mina, insieme agli Happy Boys, si esibì per la prima volta in pubblico in occasione della Sagra di Rivarolo del Re, paese in provincia di Cremona, alla Festa Settembrina. Di Mina, allora appena diciottenne, si diceva che avesse già chiesto di esibirsi alla Bussola di Viareggio, durante una vacanza con i genitori”. “Di ritorno dal mare”, ha spiegato invece Renzo Donzelli, chitarrista degli Happy Boys “la ragazza venne da noi e disse che voleva provare a cantare. La provammo, ci sembrò che funzionasse e decidemmo il debutto a Rivarolo”.

Le vere star della serata sarebbero dovuti essere Natalino Otto e Flo Sandons, invece: “Mina si era portata i compagni di classe”, ricorda Donzelli, “Natalino Otto e Flo Sandons faticarono quasi a conquistare il pubblico”.