Grande Arte al Cinema: Hokusai dal British Museum a San Marino



Oggi al Concordia, alle 17 e alle 21

Il maestro HOKUSAI è un maestro alla giapponese. Capofila e iniziatore di stili e arti in commistione creativa spirituale partì da EDO (l'odierna TOKIO) visse dal 1760 al 1849 (quando in Italia ed Europa imperava il NEOCLASSICO maturo) diffondendo la sua celeberrima GRANDE ONDA di KANAGAWA in ogni dove, per secoli, fino ai giorni nostri primo vero ponte pittorico tra oriente e occidente. Ispiro gli Impressionisti e geni come Van Gogh e Picasso (era un bambino prodigio come l'inventore del Cubismo). La sua visone grafica sta alla base dei moderni MANGA e del fumetto moderno anche americano partendo dalla tradizione popolare e dalle leggende nipponiche del XIX secolo. Oggi il cinema lo celebra mettendolo in mostra con l'alta tecnologia cinematografica così come il FUTURE FILM FESTIVAL di Bologna 2017 lo ha incoronato re degli ANIME, i cartoon del Sol Levante, in pieno XXI secolo.



FZ