Un francobollo al femminile per due donne Capitani Reggenti

Udienza ufficiale a Palazzo Pubblico dell'UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO che ha realizzato un dentello speciale sulle REGGENTI

Un francobollo tutto al femminile per celebrare la prima coppia reggenziale di sole donne. Il Segretario alle Finanze Simone Celli con lo staff dell'Ufficio Filatelico e Numismatico hanno esposto idea, progetto artistico e realizzazione editoriali ai Capitani Reggenti. Su bozzetto di Ilaria Ruggeri in collaborazione con il Design della nostra Università la stilizzazione grafica evidenzia la continuità istituzionale tra figure femminili e ruoli statuali. la realizzazione celebra un evento epocale che ha avuto eco nel mondo e riguarda direttamente i due Capi di Stato donne in carica. I Reggenti hanno partecipato con emozione all'incontro che le coinvolge. Le Loro Eccellenze si dicono consapevoli della valenza storica ed educativa di francobollo e conseguente mandato alla Suprema Magistratura entrati per sempre nella storia di civiltà del paese.

fz

