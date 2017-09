PROGETTO ANZIANI esposta ai REGGENTI la realizzazione dell'idea

Presentato alla Reggenza il progetto del gruppo I NUOVI SERENISSIMI che sarà realizzato intorno alla Residenza Casale La Fiorina

Alla presenza del Segretario alla Sanità Franco Santi e del Responsabile del Territorio Augusto Michelotti, c'erano i soci del gruppo, l'ideatore Oscar Cervellini, tecnici e progettisti dell'Ufficio Progettazione. Davanti ai Capi di Sato e in conferenza pubblica sono state esposte le linee guida realizzative del PARCO PARADISO. Uno spazio verde aperto a tutti che metterà in sinergia il tessuto urbano con le aree protette. “UNA CASA DI VITA” non di riposo - dicono i Capitani Reggenti. Il parco allargato sarà un luogo d'incontro e di stimolo per le capacità residue degli ospiti. Le infrastrutture permetteranno agli anziani di incontrare bambini e studenti oltre alle famiglie d'origine in spazi verdi e orti inclusivi per anziani autosufficienti in ambienti aperti alla cittadinanza.

Guarda le interviste all'ideatore OSCAR CERVELLINI e il realizzatore ALBERTA SERRA del progetto parlano della destinazione pubblica del PARCO PARADISO